Иванович покинет «Челси» после прихода Конте

Будущий наставник «Челси» Антонио Конте, который возглавит лондонскую команду по завершении чемпионата Европы-2016, планирует избавиться от одного из старожилов синих.

По информации источника, специалист не видит в составе защитника Бранислава Ивановича. Вероятно, серб покинет «пенсионеров» грядущим летом. Одним из претендентов на игрока считается «Рома».

Соглашение Ивановича с «Челси» рассчитано до июня 2017-го года. В этом сезоне сербский футболист провел 28 матчей в АПЛ, став автором двух забитых мячей и двух голевых передач.