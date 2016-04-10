Аллегри: «Милану» не повезло: великий Буффон стал на их пути»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал исход матча 32-го тура Серии А против «Милана» (2:1).

«Хочу похвалить «Милан» за то, как они играли. Им просто не повезло: великий Буффон стал на их пути.

Также хотел бы поблагодарить своих игроков, потому что мы сделали еще один шаг вперед. По ходу игры мы все лучше контролировали мяч и избегали серьезного риска.

В некоторых моментах мы могли быть и лучше. Матч был сложным, ведь просто на «Сан Сиро» и не бывает. У «Милана» есть отличные игроки, и для нас было важно не замедлять прогресс», – сказал Аллегри.