Бубнов: «В матче с «Рубином» «Динамо» максимум сможет зацепиться за ничью»

Футбольный эксперт Александр Бубнов накануне матча 23-го тура РФПЛ между «Рубином» и «Динамо» сделал прогноз на данную встречу. По его мнению, казанский клуб одержит победу со счетом 1:0.

«Рубин» играет дома, неплохо выглядел в прошлом туре на фоне «Локомотива», возвращается в строй капитан Олег Кузьмин. У «Динамо» по-прежнему нездоров Денисов, без которого не будет стройности в опорной зоне. На мой взгляд, максимум для «Динамо» в данном случае – ничья, но и за нее зацепиться проблематично», – сказал Бубнов.