Билялетдинов: «Халк мог бы потерзать оборону «Баварии»

Заслуженный тренер России Ринат Билялетдинов выразил мнение, что «Зенит» смог бы навязать борьбу мюнхенской «Баварии» в 1/4 финала Лиги чемпионов, если бы оказался там вместо лиссабонской «Бенфики», от которой вылетел в предыдущем раунде плейофф.

«Смог бы «Зенит» сыграть не хуже «Бенфики»? Не сомневаюсь, что смог бы. «Зенит» неплохо играл ведь. Если представить, что зенитовцы прошли, то было бы очень интересно. Жалко, это не состоялось, потому что Халк, мне кажется, мог бы потерзать оборону «Баварии». Мы лишились серьезного зрелища. Прошел бы «Зенит» в полуфинал или нет? Знаете, футбол такая вещь, что можно и пройти. Тем более, «Зенит» в полуфинале Кубка УЕФА обыгрывал дома «Баварию» (4:0), хоть там и стоял в воротах легендарный Оливер Кан», – сказал Билялетдинов.