«Локомотив» постарается проявить чемпионские амбиции в битве с «Рубином»

Московский «Локомотив» по-прежнему имеет свое слово в битве за чемпионство и места в еврокубках, но сегодняшний соперник «железнодорожников» «Рубин» уже сумел огорчить команду Черевченко в первом круге.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 17:00. Не пропустите!