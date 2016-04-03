РФПЛ. Гол Шкулетича принес «Локомотиву» победу над «Рубином»

В матче 22-го тура РФПЛ «Локомотив» на своем поле был сильнее «Рубина» – 1:0. Победу железнодорожникам принес единственный гол в исполнении Петара Шкулетича.

Чемпионат России. РФПЛ. 22-й тур

Локомотив (Москва) – Рубин (Казань) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Шкулетич, 83.

Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Чорлука (Ндинга, 65), Дюрица, Денисов, Михалик, Тарасов (Миранчук, 57), Самедов, Коломейцев, Касаев (Игнатьев, 75), Шкулетич.

Рубин: Рыжиков, Набиуллин (Пилявский, 79), Бергстрем, Кверквелия, Устинов (Карадениз, 77), Ткачук, Оздоев, Цакташ, Камболов (Портнягин, 84), Канунников, Девич.

Предупреждения: Михалик, 42 – Камболов, 37; Устинов, 52; Рыжиков, 78.

Судья: Виталий Мешков (Дмитров).

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