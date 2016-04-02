Бубнов: «Без Промеса и Зе Луиша «Спартаку» будет трудно справляться с обороной «Ростова»

Футбольный эксперт Александр Бубнов накануне матча 22-го тура РФПЛ между «Ростовом» и «Спартаком» отдал предпочтение донской команде, отметив, что желто-синие добьются победы со счетом 1:0. Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «Олимп-2» и начнется в 19:30.

«Ростов» наверняка закроется, и «Спартаку» будет очень трудно преодолевать оборонительные редуты. Особенно без Промеса и Зе Луиша (есть вероятность, что оба не сыграют). Хозяев к тому же будут активно поддерживать трибуны. Вместе с тем, не удивлюсь любому исходу встречи, ведь, если красно-белым удастся забить первыми, то все возможно», – сказал Бубнов.