В новом рейтинге ФИФА Аргентина будет первой, Чили – третьей

В апреле будет опубликован новый рейтинг сборных ФИФА, и на первое место в нем выйдет сборная Аргентины.

Во время перерыва на матчи сборных аргентинцы обыграли Чили и Боливию в рамках отбора на ЧМ-2018. Команда Бельгии, возглавляющая рейтинг ФИФА с ноября, проводила товарищеские матчи, которые приносят меньше очков, чем официальные – это позволит Аргентине вернуться на первое место. Бельгия опустится на вторую строчку.

Игры квалификации также позволили сборной Чили обойти Испанию и Германию и занять третью позицию.

Полностью первая двадцатка апрельского рейтинга будет выглядеть следующим образом:

1. Аргентина

2. Бельгия

3. Чили

4. Колумбия

5. Германия

6. Испания

7. Бразилия

8. Португалия

9. Уругвай

10. Англия

11. Австрия

12. Эквадор

13. Турция

14. Швейцария

15. Италия

16. Мексика

17. Голландия

18. Венгрия

19. Румыния

20. Босния-Герцеговина