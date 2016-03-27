Рейнгольд: «Сборная России играла с Литвой в непонятный футбол»

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд прокомментировал итог товарищеского матча, в котором сборная России нанесла крупное поражение Литве (3:0).

«Игра нашей сборной мне не очень понравилась. Национальная команда России играла в непонятный лично для меня футбол. Ожидал большего. Выиграли – молодцы, но это все-таки Литва, при всем уважении. Думал, что у себя дома при заполненном стадионе мы покажем более содержательный футбол, но я не увидел каких-то мыслей, с которыми можно выходить и играть.

Ни в чем не хочу обвинять Леонида Слуцкого, это был экспериментальный состав, но качество игры. Не знаю, возможно, игроки не набрали нужных кондиций. В общем, на меня не очень большое впечатление произвела эта игра», – сказал Рейнгольд.