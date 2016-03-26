Кержаков сравнялся с Дасаевым по количеству игр за сборную

Нападающий сборной России Александр Кержаков вышел на поле во втором тайме товарищеского матча против команды Литвы (3:0).

Для Кержакова эта встреча стала 91-й игрой в футболке национальной команды – столько же матчей провел за сборную СССР вратарь Ринат Дасаев.

Больше всего матчей в составе сборных СССР, СНГ и России сыграл Сергей Игнашевич – 115. Далее по этому показателю идут Виктор Онопко (113), Олег Блохин (112), Василий Березуцкий (92), Ринат Дасаев и Александр Кержаков.