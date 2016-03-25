Кудряшов: «Матч с ЦСКА – лучший для «Ростова» в нынешнем чемпионате»

Защитник «Ростова» Федор Кудряшов назвал матч 20-го тура РФПЛ с ЦСКА лучшим для донской команды в нынешнем чемпионате. Напомним, желто-синие одержали победу со счетом 2:0.

– Можно ли сказать, что матч с ЦСКА стал лучшим для команды в нынешнем чемпионате?

– Думаю, что да. К сожалению, я смотрел эту игру с трибуны, со стороны. Наша команда начала немного робко, но очень строго, потом появилась уверенность, что с этим соперником можно и нужно играть. Считаю, что счет закономерен, хотя он мог быть еще крупнее. Для меня такая игра «Ростова» не стала неожиданностью, потому что я видел, как команда работала всю неделю до матча. С каждым днем появлялось все больше уверенности, что против армейцев сыграем успешно.