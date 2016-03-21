Зидан: «Наша цель – второе место»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан пообщался с представителями прессы после домашнего матча 30-го тура чемпионата Испании с «Севильей» (4:0).

«Я очень доволен действиями моей команды с первой и до последней минуты. Я уже говорил, что у нас получалась одна из лучших недель тренировок, что отразилось и на поле. Мы провели один из лучших матчей сезона. Мы говорили, что в национальном первенстве наша цель — закончить чемпионат на втором месте, опередив «Атлетико». Мы уже ближе к этой цели и должны продолжать работать», — сказал француз.

В данный момент «Реал» отстает от «Атлетико» на одно очко.