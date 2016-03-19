РФПЛ. Дебютный гол Бечирая принес «Динамо» победу над «Уфой»

В матче 21-го тура РФПЛ «Уфа» в родных стенах потерпела поражение от московского «Динамо» – 0:1. Судьбу трех очков решил единственный гол Фатоша Бечирая.

Отметим, что данный гол стал дебютным для черногорца в составе бело-голубых.

Чемпионат России. РФПЛ. 21-й тур

Уфа – Динамо (Москва) – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Бечирай, 28.

Уфа: Шелия, Зинченко, Аликин, Пауревич, Никитин, Кротов (Пурье, 71), Стоцкий, Зубарев, Карлос (Игбун, 56), Ханджич, Сысуев (Марсиньо, 46).

Динамо: Габулов, Живоглядов, Хольмен, Губочан, Ещенко, Ионов, Денисов, Драгун, Ташаев (Зобнин, 89), Бечирай, Погребняк (Соснин, 73).

Предупреждения: Карлос, 36 – Губочан, 48; Бечирай, 84.

Судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород).

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