РФПЛ. «Ростов» и «Амкар» голов не забили

В матче 21-го тура РФПЛ «Ростов» и «Амкар» не сумели поразить ворота друг друга – 0:0. Таким образом, команда Курбана Бердыева на одно очко оторвалась от ЦСКА, которому еще предстоит сыграть свою встречу в этом туре.

Чемпионат России. РФПЛ. 21-й тур

Амкар – Ростов – 0:0 (0:0) Текстовый онлайн матча

Амкар: Селихов, Белоруков, Зайцев, Занев, Бутко, Комолов (Идову, 90), Пеев (Анене, 87), Гол, Баланович, Йовичич, Салугин (Прудников, 76).

Ростов: Джанаев, Кудряшов, Ротенберг (Маргасов, 62), Навас, Новосельцев, Баштуш, Гацкан, Нобоа, Полоз (Думбия, 63), Ерохин, Канга (Могилевец, 79).

Предупреждения: Пеев, 55; Комолов, 90 – Полоз, 55; Канга, 76.

Судья: Игорь Федотов (Москва)

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