Мутко: «Что мы будем лезть к Слуцкому с контрактом, когда у него игры, сборы»

Президент РФС Виталий Мутко рассказал, почему контракт с главным тренером сборной России Леонидом Слуцким был подписан только сегодня. Напомним, Слуцкий возглавил национальную команду в августе 2015 года и совмещает этот пост с работой главный тренером ЦСКА.

«Никаких проблем вокруг этого не было. Человек на сборах, его команда играет. Что мы будем лезть, когда у него игры, сборы. Когда появилась возможность, мы подписали. Никаких проблем не было вообще. Не надо искать проблем там, где их нет», – сказал Мутко.