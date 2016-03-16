Гвардиола: «Я знаю, что будет, если не выиграю Лигу чемпионов»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Хосеп Гвардиола считает очень важной для клуба победу в Лиге чемпионов. Испанец признал, что он хотел бы попрощаться с мюнхенцами на мажорной ноте.

«Я знаю, что произойдет, если не выиграю Лигу чемпионов. Я должен жить с этим давлением. Когда выигрываешь, все довольны. А когда не побеждаешь, то не очень», — сказал специалист.

Как сообщалось ранее, 16 марта «Бавария» сыграет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом». В первой игре была зафиксирована ничья (2:2).

Напомним, что по окончании сезона Хосеп Гвардиола возглавит «Манчестер Сити», а на его место придет Карло Анчелотти.