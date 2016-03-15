Погба: «Моими кумирами были Зидан и Роналдо»

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба рассказал о своих кумирах, которые заставили его полюбить футбол.

«Роналдо — мой кумир, он заставил меня влюбиться в футбол. Я был от него просто без ума и в молодости частенько играл в атаке. Его скорость, техника, глазомер и голевое чутье приводили меня в восторг, я восхищался его игрой.

Другим моим кумиром был, конечно же, Зинедин Зидан. Мой соотечественник, который покорил сердца многих мальчишек своей игрой. Мы никогда не забудем, что он вытворял на поле», — сказал талантливый француз.