«Арсенал» не хочет увольнять Венгера

Руководство «Арсенала» поддерживает главного тренера команды Арсена Венгера. Свою позицию руководители высказали французскому специалисту после того, как его освистали болельщики на «Эмирэйтс» во время четвертьфинала Кубка Англии против «Уотфорда».

Напомним, «Арсенал» проиграл этот поединок со счетом 1:2 и вылетел из розыгрыша турнира. Также «канониры» не смогли завоевать в этом сезоне Кубок лиги и находятся на пороге вылета из Лиги чемпионов, проиграв первый поединок 1/8 финала «Барселоне» (0:2). В АПЛ «Арсенал» отстает от лидирующего «Лестера» на 11 очков, имея при этом матч в запасе.