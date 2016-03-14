Бергстрем: «Возможно, когда-нибудь смогу полностью выключить Халка из игры»

Защитник «Рубина» Эмиль Бергстрем рассказал, каково ему было действовать против форварда «Зенита» Халка в матче 20-го тура чемпионата России.

«Халк очень силен в игре один в один. У него великолепная левая нога, и он здорово действует, оказываясь справа.

Безусловно, было очень сложно успевать за ним. Старался бежать за ним на максимально высокой скорости, чтобы помешать атаковать ворота. Но понятно, что он форвард топ-класса, которого невероятно сложно закрыть.

Надеюсь, что продолжу прогрессировать и однажды смогу полностью выключить Халка из игры», – сказал Бергстрем