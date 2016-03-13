Гилерме вручили футболку сборной России

По окончании матча 20-го тура РФПЛ с «Уфой» (2:0) «Локомотив» поздравил голкипера Гилерме с вызовом в сборную России.

«Гилерме получил футболку национальной сборной из рук помощника президента клуба Владимира Петровича Короткова. Также Гилерме поздравили со 171-м матчем за «Локомотив». По этому показателю Маринато вышел на третье место среди голкиперов команды за всю историю», – говорится в официальном сообщении клуба.

Напомним, российским паспортом бразилец обзавелся в конце прошлого года, а на этой неделе он получил вызов в национальную команду на товарищеские матчи со сборными Литвы и Франции.