РФПЛ. «Зенит» одержал победу над «Рубином»

В матче 20-го тура РФПЛ «Зенит» на стадионе «Петровский» был сильнее «Рубина» – 4:2. Дубль в составе победителей оформил Данни.

Чемпионат России. РФПЛ. 20-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Рубин (Казань) – 4:2 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Данни, 5; 2:0 – Дзюба, 42; 3:0 – Халк, 48; 3:1 – Девич, 64; 4:1 – Данни, 65; 4:2 – Портнягин, 68.

Зенит: Лодыгин, Жирков, Ломбертс, Нету, Смольников, Витсель, Маурисио (Хави Гарсия, 65 – Юсупов, 76), Данни, Шатов, Дзюба (Кокорин, 81), Халк.

Рубин: Рыжиков, Бергстрем, Пилявский (Котуньо, 46), Кверквелия, Кузьмин, Ткачук, Оздоев, Камболов, Канунников (Карадениз, 70), Цакташ (Девич, 53), Портнягин.

Предупреждения: Жирков, 25; Нету, 40 – Камболов, 58.

Судья: Владимир Москалев (Воронеж).

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