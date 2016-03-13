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РФПЛ. «Зенит» одержал победу над «Рубином»

13 марта 2016, 21:25
12

В матче 20-го тура РФПЛ «Зенит» на стадионе «Петровский» был сильнее «Рубина» 4:2. Дубль в составе победителей оформил Данни.

Чемпионат России. РФПЛ. 20-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Рубин (Казань) – 4:2 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Данни, 5; 2:0 – Дзюба, 42; 3:0 – Халк, 48; 3:1 – Девич, 64; 4:1 – Данни, 65; 4:2 – Портнягин, 68.

Зенит: Лодыгин, Жирков, Ломбертс, Нету, Смольников, Витсель, Маурисио (Хави Гарсия, 65 Юсупов, 76), Данни, Шатов, Дзюба (Кокорин, 81), Халк.

Рубин: Рыжиков, Бергстрем, Пилявский (Котуньо, 46), Кверквелия, Кузьмин, Ткачук, Оздоев, Камболов, Канунников (Карадениз, 70), Цакташ (Девич, 53), Портнягин.

Предупреждения: Жирков, 25; Нету, 40 Камболов, 58.

Судья: Владимир Москалев (Воронеж).

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Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Рубин
Комментарии (12)
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18JG
1457893699
Борьба за золотишко только начинается)
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Вомбат
1457893927
Псевдотренер выпустил Гарсию, убрав идеально игравшего Моурисио, из левой опорной зоны Зениту тут же пришел гол, после чего рыжий испугался, и поменял только что вышедшего Гарсию на Юсупова. Но этого мало, он еще и гламурного мальчика выпустил вместо Дзюбы, лишив Зенит возможности поменять травмированного вратаря. Комментарии излишни.
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stop
1457893968
Всё здорово , но пропускать два мяча за матч не допустимо !
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ХАЛКинГОООООООЛ!!!
1457894358
Кокорин еще забьет... Нужна игровая практика.Хотя бы на один тайм.
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ХАЛКинГОООООООЛ!!!
1457894417
А сам матч-качели. Хотя Зенит безусловно был лучше. Ну еще бы после вылета из ЛЧ.
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Aztec58
1457894907
Весёлая игра, блин, казалось Зенит крупно выиграет, но Рубин, спасибо ему, не бросил играть, ага. Пошла игра у Халка и Дзюба ожил, листочки распустил. Орлов Г.С. похоже докатился до упора, уже даже не смешно, ага.
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ФК Зенит всея Руси
1457894929
Нас с победой. - Осталось сыграть треть чемпионата.
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PTZevolution
1457899897
Вы мне лучше скажите. что за дибильная музыка постоянно играет, после каждого гола Зенита?
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