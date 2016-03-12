Колосков: «Принципиально я против футболистов, которые получают гражданство»

Бывший глава РФС Вячеслав Колосков прокомментировал вызов в сборную бразильского вратаря «Локомотива» Маринато Гилерме, который в прошлом году получил российский паспорт.

«Любого игрока для сборной выбирает ее главный тренер. В отличие от некоторых клубов, где игроков выбирают менеджеры. Если Слуцкому Гилерме приглянется и будет играть на уровне его требований – пусть выступает за сборную.

Принципиально я против футболистов, которые получают гражданство. Но есть точечные варианты. Сегодня у нас, слава богу, есть Смольников. Это игрок сборной. Но у них с Фернандесом разный стиль игры. И тренер на какой-то матч мог бы выпускать одного, на какой-то – другого. Но, по сути, из правых защитников у нас один только Смольников. Да и левых защитников хорошего уровня почти нет», — заявил он.