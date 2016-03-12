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  • «Ювентус» установил рекорд Серии А, Буффон – в четырех минутах от индивидуального рекорда

«Ювентус» установил рекорд Серии А, Буффон – в четырех минутах от индивидуального рекорда

12 марта 2016, 01:12
4

В матче 29-го тура Серии А «Ювентус» обыграл «Сассуоло» со счетом 1:0.

Таким образом, подопечные Массимилиано Аллегри не пропускают уже на протяжении десяти игр чемпионата Италии, что является абсолютным рекордом.

При этом голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон сохраняет свои ворота в неприкосновенности на протяжении 926 минут – это второй показатель в истории лиги. Первое место занимает бывший вратарь «Милана» Себастьяно Росси, который в сезоне-1993/94 не пропускал в течение 929 игровых минут.

Таким образом, Буффон может установить индивидуальный рекорд в самом начале матча 30-го тура против «Торино».

Источник: Бомбардир.ру
Италия. Серия А Италия Ювентус Буффон Джанлуиджи
Комментарии (4)
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Rash_0559
1457754732
Буфонище!!!
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18JG
1457771535
Я буду дико ржать, если "Торино" положит "Юве" голешник в первые 4 минуты матча.
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ЖОРРО
1457773068
Круть!А ещё круче будет,когда Буффон установит рекорд в Туринском дерби!!!!
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ЖОРРО
1457773155
Главный тренер Торино даст такую установку своим игрокам: очень забить в первые три минуты матча,нужно не дать нашему злейшему врагу сделать вратарский рекорд!И вся команда побежит забивать...хахахха
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