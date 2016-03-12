«Ювентус» установил рекорд Серии А, Буффон – в четырех минутах от индивидуального рекорда

В матче 29-го тура Серии А «Ювентус» обыграл «Сассуоло» со счетом 1:0.

Таким образом, подопечные Массимилиано Аллегри не пропускают уже на протяжении десяти игр чемпионата Италии, что является абсолютным рекордом.

При этом голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон сохраняет свои ворота в неприкосновенности на протяжении 926 минут – это второй показатель в истории лиги. Первое место занимает бывший вратарь «Милана» Себастьяно Росси, который в сезоне-1993/94 не пропускал в течение 929 игровых минут.

Таким образом, Буффон может установить индивидуальный рекорд в самом начале матча 30-го тура против «Торино».