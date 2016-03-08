Капелло отказался от предложения возглавить «Милан»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло отказался возглавить «Милан». Об этом сообщила журналистка Паола Феррари на свой странице в Twitter. Напомним, итальянский специалист уже несколько раз возглавлял красно-черных.

Сообщается, что президент клуба Сильвио Берлускони звонил Капелло по телефону с предложением возглавить команду, однако тренер ответил отказом.

«У Берлускони был долгий телефонный разговор с Капелло. Он просил взять «Милан» под свое руководство. Однако Капелло любезно отказался», – говорится в сообщении.