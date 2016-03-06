Черевченко: «Локомотив» допустил много брака и детских ошибок»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко дал комментарий после матча 19-го тура РФПЛ против «Терека» (1:2), в котором отметил большое количество брака у своих подопечных. Кроме того специалист дал оценку игре 19-летнего хавбека железнодорожников Дмитрия Баринова.

«Если судить по горячим следам, мы проиграли центр поля. Было много брака, детских ошибок. Сейчас сделаем более глубокий анализ, тогда появятся и конкретные выводы. Конечно, ожидали, что крайние защитники «Терека» будут так подключаться к атакам. Я знаю Рашида Рахимова, да и современный футбол требует такого подключения. Ничего странного не было. Что касается голов – оба мяча мы привезли себе сами. Это не «Терек» сегодня выиграл, это мы проиграли.

Брак сегодня был у всех. Не надо говорить, что дело именно в молодости. Тем более на сборах Дима играл здорово, до этого провел хороший кубковый матч против «Амкара». Баринов молод только по годам. Но не как футболист», – сказал Черевченко.