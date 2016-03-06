Сафонов поставил на победу «Терека» в матче с «Локомотивом»

Футбольный агент Алексей Сафонов сделал прогноз на матч 19-го тура РФПЛ, в котором сойдутся «Терек» и «Локомотив». По его мнению, грозненский клуб одержит победу со счетом 2:1.

«Локомотив» весьма невнятно смотрелся в еврокубках, поэтому в Грозном им будет очень тяжело. Единственным плюсом для железнодорожников станет тот факт, что у «Терека» будет меньше времени на подготовку из-за участия в команды в матче Кубка России. Но в родных стенах дружина Рашида Рахимова практически не проигрывает, так что и в этот раз они смогут добиться результата», – сказал Сафонов.

Полный прогноз Алексея Сафонов на 19-й тур РФПЛ читайте здесь.