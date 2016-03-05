«Тоттенхэм» — «Арсенал». Онлайн-трансляция

Северолондонское дерби не выявило победителя в первом круге АПЛ, но «Тоттенхэм» и «Арсенал» готовы выяснить, кто из них сильнее. Тем более в этот раз победа определит, кто будет первым конкурентом «Лестера» в борьбе за чемпионство.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

«Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Тоттенхэм» — «Арсенал». Начало в 15:45. Не пропустите!