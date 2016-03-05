«Крылья Советов» — «Ростов». Онлайн-трансляция

Чемпионат России возвращается, и первыми в 2016 году стартуют «Крылья Советов» и «Ростов». Желто-синие удивили всех, забравшись на второе место в турнирной таблице, и теперь им предстоит подтвердить свои амбиции в битве с крепкой командой Веркаутерена.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

«Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Крылья Советов» — «Ростов». Начало в 14:30. Не пропустите!