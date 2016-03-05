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РФПЛ. «Ростов» обыграл «Крылья Советов»

5 марта 2016, 16:27
35

В первом матче 19-го тура РФПЛ «Ростов» одержал гостевую победу над «Крыльями Советов» 1:0. Три очка донскому клубу принес точный удар Александра Гацкана.

Отметим, что хозяева могли спастись от поражения, однако Йоан Молло на 60-й минуте встречи не сумел реализовать пенальти.

Чемпионат России. РФПЛ. 19-й тур

Крылья Советов (Самара) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Гацкан, 29.

Крылья Советов: Лория, Цаллагов, Концедалов (Бато, 34), Бурлак, Таранов, Ятченко (Корниленко, 75), Молло, Померко (Чочиев, 84), Габулов, Бруно, Яхович.

Ростов: Джанаев, Кудряшов, Навас, Новосельцев, Баштуш, Маргасов, Полоз (Калачев, 74), Гацкан, Нобоа, Канга (Могилевец, 67), Азмун (Ерохин, 63).

Предупреждения: Бурлак, 85 Гацкан, 43; Кудряшов, 90.

Судья: Виталий Мешков (Дмитров).

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Ростов
Комментарии (35)
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slavа0508
1457184592
Ростов молодцы,
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taben
1457184742
Никто и не сомневался. Ростов по ходу чемпом будет..
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андрей андреев
1457184816
РААААстов чемпиоооон!!!!
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Aztec58
1457184913
Вот и славно!
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ФК Зенит всея Руси
1457185136
Поздравляю Ростов. Очень круто. Минимум на сутки - первая строчка с ЦСКА. Бердыев показывает класс.
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Kuhonnik
1457185206
Походу Ростов еще не обували, так обуют
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Pourport
1457187930
Вялая игра,можно сказать и не игра вовсе.
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APchelov
1457188701
А ведь через неделю ЦСКА приедет в Ростов!
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REDWHITE_
1457189406
Ростов чемпион!!!
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rusti2006
1457192604
Ростов с победой!
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