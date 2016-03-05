РФПЛ. «Ростов» обыграл «Крылья Советов»

В первом матче 19-го тура РФПЛ «Ростов» одержал гостевую победу над «Крыльями Советов» – 1:0. Три очка донскому клубу принес точный удар Александра Гацкана.

Отметим, что хозяева могли спастись от поражения, однако Йоан Молло на 60-й минуте встречи не сумел реализовать пенальти.

Чемпионат России. РФПЛ. 19-й тур

Крылья Советов (Самара) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Гацкан, 29.

Крылья Советов: Лория, Цаллагов, Концедалов (Бато, 34), Бурлак, Таранов, Ятченко (Корниленко, 75), Молло, Померко (Чочиев, 84), Габулов, Бруно, Яхович.

Ростов: Джанаев, Кудряшов, Навас, Новосельцев, Баштуш, Маргасов, Полоз (Калачев, 74), Гацкан, Нобоа, Канга (Могилевец, 67), Азмун (Ерохин, 63).

Предупреждения: Бурлак, 85 – Гацкан, 43; Кудряшов, 90.

Судья: Виталий Мешков (Дмитров).

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