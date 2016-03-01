Слуцкий: «Очевидно, что Широков со своими функциями сегодня справился»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий поделился впечатлениями после матча 1/4 Кубка России против "Уфы" (2:0), а также оценил действия Романа Широкова.

– Первый тайм получился для ЦСКА тяжелым. Что вы изменили в перерыве?

– Думаю, мы просто выдержали темп, который был предложен. Понимали, что "Уфе", если она так мало будет владеть мячом, а мы будем действовать в том же духе, будет сложно постоянно в таком темпе выбегать в контратаки. Поэтому слегка подкорректировали игру, сказали, как важно сохранить контроль над мячом, и что давление обязательно скажется в определенный момент.

– Как вы оцените игру Романа Широкова, который сегодня поучаствовал в обеих голевых комбинациях?

– Вы сами ответили на свой вопрос. Понятно, что оценка действий игрока уровня Широкова является функциональной. Если он где-то может быть освобожден от оборонительных действий, хотя он и в них активно принимает участие, то главное, чтобы Роман забивал и отдавал голевые передачи. Очевидно, что со своими функциями сегодня он справился.

– Несколько раз вы делали ему персональные замечания. Связано ли это с тем, что Широков еще не вписался в команду?

– Не только ему. Не думаю, что связанно с тем, вписался он или нет. Просто ситуативно эти замечания относились больше к нему.

– Он и дальше будет продолжать играть в центре атаки или, может быть, опустится в следующих матчах глубже?

– Я уже говорил, что считаю оптимальной позицией Широкова ту, на которой он сегодня играл, – сказал Слуцкий в эфире канала "Наш футбол".