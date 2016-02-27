Энрике: «У «Барселоны» не такое уж и большое преимущество в чемпионате»

Наставник "Барселоны" Луис Энрике накануне матча 26-го тура Примеры против "Севильи" отметил, что сине-гранатовым пока рано примерять золотые медали.

"Севилья" – один из лидеров чемпионата. Их игра заметно улучшилась, если сравнивать с первой половиной сезона. В матчах против "Севильи" всегда приходится тяжело.

В мадридском дерби желаю победы сильнейшему. Нам рано записывать себя в чемпионы, пока теоретически еще может произойти все, что угодно. Наше преимущество не настолько велико. Единственный неудачный матч – и мы уже в непростом положении", – сказал Энрике.

Напомним, "Барселона" опережает ближайшего преследователя "Атлетико" на восемь очков. "Матрасникам" сегодня предстоит дерби с "Реалом", идущим следом на расстоянии одного очка.