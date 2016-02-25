Лига чемпионов. «Манчестер Сити» обыграл киевское «Динамо»

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" одержал победу над киевским "Динамо" – 3:1. На голы Серхио Агуэро и Давида Силвы, забитые в первом тайме, динамовцы ответили точным ударом Виталия Буяльского в начале второй половины игры, а в концовке окончательный счет установил Яя Туре.

Ответная встреча этих команд состоится 15 марта.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

Динамо (Украина) – Манчестер Сити (Англия) – 1:3 (0:2) Текстовый онлайн матча

Голы: 0:1 – Агуэро, 15; 0:2 – Силва, 40; 1:2 – Буяльский, 59; 1:3 – Туре, 90

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