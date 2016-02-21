«Байер» - «Боруссия» Д. Смотреть онлайн

В матче 22 тура немецкой Бундеслиги "Байер" примет на своем поле дортмундскую "Боруссию". Подопечные Томаса Тухеля застряли на второй строчке турнирной таблицы, вряд ли у них будет шанс опустится ниже и до "Баварии", возглавляющей чемпионат, достать нелегко. Смогут ли леверкузенские "львы" воспользоваться столь не мотивирующим положением своих соперников и одержать нужную победу?

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Начало встречи "Байер" - "Боруссия" Д в 17:30. Не пропустите!