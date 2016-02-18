Раньери: «Нашей целью было – сохранить место в АПЛ»

Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери рассказал журналистам об атмосфере в коллективе.

"Когда я приехал сюда, сказал: "Слушайте, парни, мы не лучшие футболисты, но мы такие же 11 человек, как и наши соперники. Мы не должны обращать внимания на то, кто они. Просто покажите лучшее, на что способны, и не имеет значения, выиграем мы или проиграем.

Да, мы рок-н-ролльная команда. Вы можете сказать так. По правде говоря, у нас очень сплоченная команда, в которой каждый помогает каждому. Я никогда не видел ничего подобного в своей жизни.

Нашей целью было – сохранить место в АПЛ. Мы это сделали и теперь боремся за что-то невероятное.

Эти парни никогда не сердили меня. Я понимаю и мотивирую их, если что-то получается неправильно. Я всегда безоговорочно верил в них. И если я когда-нибудь сержусь, то говорю на римском диалекте.

Никто не знал Варди, и он пять лет назад играл в любительском футболе. Затем он забил 16 голов в Чемпионшипе, и в этом сезоне его прорвало после шести голов в первом сезоне в АПЛ.

Джейми – первый, кто прессингует соперника. Он пример для партнеров по команде. Не знаю, приглашает ли он парней выпить, когда мы побеждаем. Меня это не волнует. Пока они хорошо тренируются, это не проблема – они могут делать все что угодно", – сказал Раньери.