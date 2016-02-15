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    • Ташуев: «Сейчас важно понять, готов ли Павлюченко к нагрузкам»

    Ташуев: «Сейчас важно понять, готов ли Павлюченко к нагрузкам»

    Наставник «Кубани» Сергей Ташуев рассказал о состоянии здоровья нападающего Романа Павлюченко, продолжающего восстанавливаться после повреждения, которое он получил в товарищеской игре в конце января. В нынешней Премьер-лиге форвард провел пять матчей (два – в основном составе) и заработал одну желтую карточку.

    – Скорее всего, Павлюченко отправится с «Кубанью» на третий сбор. После медосмотра будем знать точную информацию, если врачи дадут добро, то Роман будет тренироваться.

    – Индивидуально футболист уже занимается?

    – Да, уже пару дней работает в Краснодаре. Сейчас важно понять, готов ли Павлюченко к нагрузкам.

    – Если врачи дадут добро, успеете ли подготовить нападающего к возобновлению сезона?

    – Будем делать все возможное.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.02.2016 19:42
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