Ташуев: «Сейчас важно понять, готов ли Павлюченко к нагрузкам»

Наставник «Кубани» Сергей Ташуев рассказал о состоянии здоровья нападающего Романа Павлюченко, продолжающего восстанавливаться после повреждения, которое он получил в товарищеской игре в конце января. В нынешней Премьер-лиге форвард провел пять матчей (два – в основном составе) и заработал одну желтую карточку.

– Скорее всего, Павлюченко отправится с «Кубанью» на третий сбор. После медосмотра будем знать точную информацию, если врачи дадут добро, то Роман будет тренироваться.

– Индивидуально футболист уже занимается?

– Да, уже пару дней работает в Краснодаре. Сейчас важно понять, готов ли Павлюченко к нагрузкам.

– Если врачи дадут добро, успеете ли подготовить нападающего к возобновлению сезона?

– Будем делать все возможное.