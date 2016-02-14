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    • Дзадза: «Надеюсь, мой гол станет решающим в борьбе за чемпионство»

    Дзадза: «Надеюсь, мой гол станет решающим в борьбе за чемпионство»

    Нападающий "Ювентуса" Симоне Дзадза поделился впечатлениями после матча 25-го тура Серии А против "Наполи" (1:0). Именно гол Дзадзы принес туринцам победу в этой встрече и позволил им выйти на первое место.

    "Мы вышли в лидеры Серии А, теперь мы на вершине таблицы. У нас есть уверенность в борьбе за скудетто. Это был тяжелый матч против очень сильной команды. Я доволен нашим выступлением.

    Теперь все зависит только от нас – это очень важно. Надеюсь, этот гол станет решающим в борьбе за чемпионство", – сказал Дзадза.

    Источник: Football Italia

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    14.02.2016 01:12
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