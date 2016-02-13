«Ювентус» – «Наполи». Онлайн-трансляция

В 25-м туре итальянской Серии А туринский "Ювентус" на своем поле примет "Наполи". В случае, если подопечные Массимилиано Аллегри добьются победы, они станут единоличными лидерами турнирной таблицы.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Ювентус" – "Наполи". Начало в 22:45, не пропустите!