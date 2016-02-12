Аллегри: «Если честно, я еще не готовился к игре»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри посетил пресс-конференцию, посвященную матчу 25-го тура Серии А против «Наполи».

«Если честно, я еще не готовился к игре. Мы играем завтра, так что у нас все еще более чем достаточно времени.

«Наполи» отлично проводит турнир, у них 56 очков, и они показывают все свои достоинства. По сравнению с ними мы не очень прибавили в этом сезоне, у нас на три очка меньше, чем было в это же время в прошлом году. Именно первый матч между нами обусловил эту разницу. «Наполи» в превосходном состоянии и играет довольно хорошо. Игра будет интересной и тактически, и технически», – сказал Аллегри.