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    Аллегри: «Если честно, я еще не готовился к игре»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри посетил пресс-конференцию, посвященную матчу 25-го тура Серии А против «Наполи».

    «Если честно, я еще не готовился к игре. Мы играем завтра, так что у нас все еще более чем достаточно времени.

    «Наполи» отлично проводит турнир, у них 56 очков, и они показывают все свои достоинства. По сравнению с ними мы не очень прибавили в этом сезоне, у нас на три очка меньше, чем было в это же время в прошлом году. Именно первый матч между нами обусловил эту разницу. «Наполи» в превосходном состоянии и играет довольно хорошо. Игра будет интересной и тактически, и технически», – сказал Аллегри.

    Источник: Football Italia

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    12.02.2016 22:30
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    Комментарии (2)
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    Juve1897
    1455307942
    Автор, перевод не верный. Отставание 2, а не 3 очка от Наполи.
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    ologreds
    1694996230
    numo457731
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