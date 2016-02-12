Широков: «Для сборной, наверное, хорошо, что я буду на виду у ее главного тренера»

Полузащитник московского ЦСКА Роман Широков рассказал, что одним из главных факторов принятия решения подписать контракт с красно-синими было знакомство с методами работы главного тренера армейцев и сборной России Леонида Слуцкого.

— То, что Леонид Слуцкий — наставник не только ЦСКА, но и сборной, насколько тебе поможет?

— Для сборной, наверное, хорошо, что я на виду у ее главного тренера. Но это не было главным аргументом. Работать в сборной мне с ним очень комфортно, установки и то, что он дает в плане тренировочного процесса, мне близко и интересно. Это был один из важных факторов при принятии решения.

— Ты наверняка хорошо знаешь партнеров по сборной. Кто-нибудь из армейцев тебя особо удивил?

— Я всех прекрасно знаю — не только игроков нашей сборной, но и футболистов других национальных команд. Рому Еременко я всегда выделял среди прочих, мне очень нравилась его игра еще в составе киевского "Динамо". Его связка с Натхо в "Рубине" отлично действовала. Вернблум — великолепный полузащитник оборонительного плана, остальные — под стать. Молодые ребята, в том числе Саша Головин, тоже очень хорошие.