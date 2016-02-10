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    М'Вила: «Хочу остаться в «Сандерленде»

    Полузащитник «Сандерленда» Янн М'Вила, правами на которого владеет «Рубин», признался, что не испытывает желания возвращаться в российский чемпионат, сообщает Sunderland Echo. Кроме того, по словам игрока руководство казанского клуба также не хочет видеть его в команде.

    «Важно, чтобы вопросы по контракту с «Рубином» были улажены. Я никогда не отрицал, что выступление в Премьер-лиге является моей целью. Мое желание – остаться в Англии и играть здесь за «Сандерленд». Хочется верить, что нам удастся остаться в элите, клуб предложит мне контракт, а мы все проведем переговоры. Сейчас меня консультирует юрист. Мой контракт с «Рубином» рассчитан до декабря 2016 года, после того, как завершится сезон, он будет действителен еще полгода. Но у меня нет желания возвращаться в Россию, да и сам клуб этого тоже не хочет. Поэтому совместно решаем, каким образом можно расторгнуть соглашение. Когда это случится. я получу возможность свободно вести переговоры с заинтересованными сторонами», – заявил М'Вила.

    Напомним, француз защищает цвета «Рубина» с 2013-го года. Сезон-2014/15 хавбек провел на правах аренды в «Интере».

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.02.2016 17:59
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