Никифоров: «Мельгарехо – профессионал, выполняет все от и до»

Экс-тренер «Кубани» Юрий Никифоров поделился мыслями о переходе хавбека желто-зеленых Лоренцо Мельгарехо, с которым он успел поработать в краснодарском клубе, в «Спартак».

– Время покажет, сможет ли Мельгарехо помочь “Спартаку”. Если Лоренцо начнет забивать, то покупка будет правильной. Многое зависит и от того, сможет ли он адаптироваться в команде. Но вряд ли на это у него уйдет много времени. Парень много лет играет в России, уже успел приспособиться к нашим условиям.

– Он играл вместе с Поповым в “Кубани”. Хорошая атакующая связка образовывается в Москве?

– Болгарин будет помогать ему на первых порах. Когда мы с Дмитрием Хохловым пришли в краснодарский клуб, нам Лоренцо представляли в качестве левого защитника. Но могу точно сказать – это не игрок обороны. Впереди у него получается намного лучше, что и подтверждает его результативность.

– Как оцените его в быту, в тренировочном процессе?

– Он профессионал. У Дмитрия Аленичева не возникнет к нему вопросов по поводу тренировок, его работы. Он выполняет все от и до. По сборам, которые провели вместе, да и по тренировочному процессу в ходе сезона могу поставить Лоренцо в пример.

– Говорит ли футболист по-русски?

– Нет. Но его родной язык испанский, а Аленичев знает португальский, так что проблем здесь не будет.

– Мельгарехо – компанейский парень?

– Да, он любит пошутить, в общении с партнерами сложностей не будет.

– Если тренеры “Спартака” спросят ваше мнение, расскажете им о Мельгарехо?

– Думаю, Дмитрий Анатольевич и так знает о футболисте все, что необходимо. В “Спартаке” видели Мельгарехо, спрашивали у Аленичева, нужен ли он команде.

– Парагваец забивал красно-белым в двух осенних матчах этого сезона. Теперь болельщики столичного клуба могут вздохнуть с облегчением?

– В этом плане да. Теперь пусть радует спартаковских поклонников. Есть игроки, которые забивают какой-то одной команде постоянно. Но давайте дождемся официальных матчей. Дай бог, чтобы у Лоренцо все получилось в “Спартаке”. Я давно не видел футболиста, который так здорово играет головой. Несмотря на невысокий рост, на “втором этаже” он действует шикарно, великолепно выбирает позицию. Впечатляет игра и внизу – он очень опасен в штрафной площади.

– Парагваец не тренировался на сборах с “Кубанью”. Хватит ли ему оставшегося до возобновления сезона времени для набора кондиций?

– Есть еще целый месяц. Если он тренировался индивидуально, то времени хватит. В “Спартаке” есть специалисты, которые подготовят футболиста без проблем. Может, не хватит сыгранности, но проблем с “физикой” у Мельгарехо не будет.