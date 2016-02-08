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    • Черевченко: «Я и Месси хотел бы, но тогда придется стадион с базой продавать»

    Черевченко: «Я и Месси хотел бы, но тогда придется стадион с базой продавать»

    Главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко прокомментировал неудачную попытку железнодорожников подписать Лоренцо Мельгарехо.

    «Я не нуждался именно в нем. Не было цели – взять только Мельгарехо и никого другого. У нас есть кандидаты и получше. Жаль, не успели к Лиге Европы, но в чемпионате они тоже пригодятся. Он не панацея. Был бы в команде – хорошо, нет – и ладно», – сказал Черевченко.

    Также наставник рассказал о своей роли в переговорах «Локомотива» с Романом Широковым.

    «Тут от меня мало что зависело, есть же еще немаловажные финансовые детали. Я и Месси хотел бы, но тогда придется стадион с базой продавать».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.02.2016 21:42
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