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    • Червиченко : «Хочу надеяться, что Мельгарехо поможет «Спартаку»

    Червиченко : «Хочу надеяться, что Мельгарехо поможет «Спартаку»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко надеется на то, что новичок московского клуба Лоренсо Мельгарехо сможет влиться в новую команду.

    «Лоренсо — неплохой игрок. Хочу надеяться, что поможет «Спартаку» подняться выше. Логично было бы использовать парагвайца на острие атаки, где ему с фланга будет помогать Квинси Промес. Связка Мельгарехо – Промес – это будет мощно!

    Но на сегодняшний день в «Спартаке» вообще непонятная модель игры, каждый раз что-то новое. Поэтому Мельгарехо будут использовать так, как будет получаться.

    Меня настораживает другая ситуация. «Зенит» усиливается двумя россиянами, а «Спартак» иностранцем. То ли в Москве чего-то недопонимают, то ли в Санкт-Петербурге знают больше. К чемпионату мира 2018 года явно будут еще какие-то изменения по лимиту», — сказал Червиченко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.02.2016 14:52
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    Комментарии (6)
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    Aztec58
    1454939769
    Блин!!! Какое ему дело до Спартака?
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    fakel-vrn
    1454940658
    все за спартак стали переживать...как бы чего не вышло)))
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    Диктор
    1454941467
    Что червяк-что шнобель-как же вы достали скулить то.
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    Диктор
    1454941489
    Странно как еще бубен пока молчит.
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    proеzd2
    1454943867
    бесит мну эт червь.
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    ologreds
    1694996256
    numo457316
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