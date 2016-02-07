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  • Бубнов: «Если бы Слуцкий не совмещал посты, вопрос о Широкове в ЦСКА вообще бы не стоял»

Бубнов: «Если бы Слуцкий не совмещал посты, вопрос о Широкове в ЦСКА вообще бы не стоял»

7 февраля 2016, 16:25
6

Известный эксперт Александр Бубнов считает, что интерес московского ЦСКА к свободному агенту полузащитнику Роману Широкову возник лишь из-за того, что Леонид Слуцкий совмещает посты главного тренера армейцев и наставника сборной России.

"Чем плохо совмещение Слуцкого?. Если бы он не был тренером сборной, вопрос по приглашению Широкова в ЦСКА вообще не стоял. Он и по возрасту, и по игре не соответствует уровню. А у Слуцкого в голове и сборная, и клуб. для сборной он вроде нужен, а для ЦСКА – там конкуренция. Может, поэтому до сих пор переговоры не завершены? У него же еще условия чисто материальные… И если он окажется в ЦСКА, будет интересно посмотреть, как его станут использовать. Дзагоев говорит: "он бы нам не помешал". Но что это значит? Значит, что может выйти на замену, помочь. Но Широков-то видит себя в статусе игрока основного состава. И он должен в этом статусе определять игру, вести ее. А в своем теперешнем состоянии он этого сделать не сможет", - отметил Бубнов.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА Широков Роман Слуцкий Леонид Бубнов Александр
Комментарии (6)
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каа
1454852482
ну вот ...эксперт...Широков Дзагоеву не конкурент ....скорее Еременко... Дзага ,он больше в опорной зоне играет оттянуто с Натхо и Верблумом... Да и вообще, такой игрок как Рома усилит любой клуб ... даже своим появлением подняв планку требований других ... а как свободный агент ...это просто подарок
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vladimir-7
1454852513
Роман Широков не помешает Алану Дзагоеву, он поможет ЦСКА.
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Aztec58
1454853069
Всё так! Но Рому не жалко, своей головой думать надо было, а не минасовской, ага.
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Майор Дзагоев
1454853603
Позвольте, мистер хренов эксперт, Слуцкому самому решать, кому выходить на поле, а кому на лавке сидеть. В ЦСКА специалисты поумнее вашего, разберутся без подсказок
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