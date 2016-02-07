Бубнов: «Если бы Слуцкий не совмещал посты, вопрос о Широкове в ЦСКА вообще бы не стоял»

Известный эксперт Александр Бубнов считает, что интерес московского ЦСКА к свободному агенту полузащитнику Роману Широкову возник лишь из-за того, что Леонид Слуцкий совмещает посты главного тренера армейцев и наставника сборной России.

"Чем плохо совмещение Слуцкого?. Если бы он не был тренером сборной, вопрос по приглашению Широкова в ЦСКА вообще не стоял. Он и по возрасту, и по игре не соответствует уровню. А у Слуцкого в голове и сборная, и клуб. для сборной он вроде нужен, а для ЦСКА – там конкуренция. Может, поэтому до сих пор переговоры не завершены? У него же еще условия чисто материальные… И если он окажется в ЦСКА, будет интересно посмотреть, как его станут использовать. Дзагоев говорит: "он бы нам не помешал". Но что это значит? Значит, что может выйти на замену, помочь. Но Широков-то видит себя в статусе игрока основного состава. И он должен в этом статусе определять игру, вести ее. А в своем теперешнем состоянии он этого сделать не сможет", - отметил Бубнов.