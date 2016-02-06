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Черышев может покинуть Испанию

6 февраля 2016, 15:59
10

Хавбек сборной России Денис Черышев, недавно перешедший из "Реала" в "Валенсию", размышляет о том, чтобы покинуть Испанию. Причиной этому стало поведение болельщиков "Барселоны" в полуфинальном поединке кубка Испании (0:7), которые во втором тайме начали скандировать: "Черышев, мы тебя любим". Игроку это очень не понравилось, кроме того, он не исключает, что подобное может случиться в матчах и с другими командами. Приоритет для полузащитника – АПЛ.

Напомним, что "Реал" был исключен из Кубка Испании, выпустив на поле россиянина, у которого был перебор желтых карточек, во встрече 1/16 финала против "Кадиса".

Источник: Sport.es
Испания. Примера Испания Реал Валенсия Барселона Россия Черышев Денис
Комментарии (10)
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Etiainen
1454764858
он только в новый клуб перешел, успокойтесь
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DarkJoy
1454764895
вот тв@ри(( хоть и болею за барсу
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Asbjorn
1454765782
С таким подходом и в футбол играть не стоит
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nim-
1454766661
Утка, мне кажется. Из-за такой глупости вряд ли он захочет уезжать из, по сути, родной страны. Уж если и решит уезжать, то точно не из-за этой ерунды.
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Freyk
1454766715
Ему кричат «Мы тебя любим», а он недоволен.)
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m40
1454767009
Брехня наверное, но если это действительно так, то какой то он морально неустойчивый. Вот когда болельщики своей команды освистывают тебя, то это действительно тяжело. И все равно игроки преодолевают себя, пашут, доказывают игрой...
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Морозяка
1454768534
на обиженых воду возят
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fakel-vrn
1454794998
странный он какойто....если это действительно так...ну тогда тихонько незаметно сиди на лавке в реале
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fakel-vrn
1454795144
хотя ..даже лавка это счастье))..чаще ему и лавку не доверяют)
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