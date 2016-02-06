Черышев может покинуть Испанию

Хавбек сборной России Денис Черышев, недавно перешедший из "Реала" в "Валенсию", размышляет о том, чтобы покинуть Испанию. Причиной этому стало поведение болельщиков "Барселоны" в полуфинальном поединке кубка Испании (0:7), которые во втором тайме начали скандировать: "Черышев, мы тебя любим". Игроку это очень не понравилось, кроме того, он не исключает, что подобное может случиться в матчах и с другими командами. Приоритет для полузащитника – АПЛ.

Напомним, что "Реал" был исключен из Кубка Испании, выпустив на поле россиянина, у которого был перебор желтых карточек, во встрече 1/16 финала против "Кадиса".