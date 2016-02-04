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    • Быстров: «Если Аршавин захочет, то сможет помочь не одной команде нашего чемпионата»

    Быстров: «Если Аршавин захочет, то сможет помочь не одной команде нашего чемпионата»

    Полузащитник «Краснодара» Владимир Быстров поделился своим мнением о том, может ли полузащитник Андрей Аршавин закончить карьеру после расторжения контракта с краснодарской «Кубанью».

    «Этот вопрос нужно задать Андрею Сергеевичу. Это его выбор. Если захочет, то еще будет играть в футбол. Просто так сложилось – приехал в другой город, команда не показывала того футбола, на который все надеялись. Были и другие проблемы. Думаю, Аршавин не привык к таким условиям. Плюс травмы. Из-за этого всего ему и не удалось показать все, на что способен. Если пройдет предсезонные сборы, наберет форму – сможет помочь не одной команде нашего чемпионата. Думаю, если он захочет, то заиграет в любой команде Премьер-Лиги», – отметил Быстров.

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.02.2016 23:47
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