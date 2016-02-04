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    • Никифоров: «Уверен, Черышев будет играть в основном составе «Валенсии»

    Никифоров: «Уверен, Черышев будет играть в основном составе «Валенсии»

    Бывший защитник сборной СССР Юрий Никифоров рассказал о своих впечатлениях от дебютной игры полузащитника сборной России Дениса Черышева за «Валенсию». Напомним, что «летучие мыши» в первом полуфинальном поединке Кубка Испании уступили «Барселоне» со счетом (0:7).

    «К сожалению, бывают такие матчи, когда у одной команды игра идет, а у второй – нет. Футболисты «Барселоны» сами сказали, что у них получалось абсолютно все. «Барса» сейчас на пике своей формы, а у «Валенсии» есть большие проблемы.

    В данном матче тяжело оценить игру Дениса Черышева. Во-первых, он вышел на замену при крупном счете. Во-вторых, «Валенсия» играла в меньшинстве, а на «Камп Ноу» это очень тяжело. Денис отдал великолепный голевой пас, хоть там и было положение «вне игры». Видно, что Черышев старался: играл жестко в отборе, в подкат пошел — карточку получил. Я уверен, что Денис будет играть в основном составе, он очень хороший футболист.

    Сейчас «Валенсия» сосредоточится на играх в чемпионате Испании. Денис готов выходить на поле на все 90 минут и даже больше. Все-таки он провел сборы с «Реалом», пускай не имел большой игровой практики, но тренировался и поддерживал форму. Вчера было видно, что Черышев горит желанием играть», – сказал Никифоров.

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.02.2016 19:46
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