Никифоров: «Уверен, Черышев будет играть в основном составе «Валенсии»

Бывший защитник сборной СССР Юрий Никифоров рассказал о своих впечатлениях от дебютной игры полузащитника сборной России Дениса Черышева за «Валенсию». Напомним, что «летучие мыши» в первом полуфинальном поединке Кубка Испании уступили «Барселоне» со счетом (0:7).

«К сожалению, бывают такие матчи, когда у одной команды игра идет, а у второй – нет. Футболисты «Барселоны» сами сказали, что у них получалось абсолютно все. «Барса» сейчас на пике своей формы, а у «Валенсии» есть большие проблемы.

В данном матче тяжело оценить игру Дениса Черышева. Во-первых, он вышел на замену при крупном счете. Во-вторых, «Валенсия» играла в меньшинстве, а на «Камп Ноу» это очень тяжело. Денис отдал великолепный голевой пас, хоть там и было положение «вне игры». Видно, что Черышев старался: играл жестко в отборе, в подкат пошел — карточку получил. Я уверен, что Денис будет играть в основном составе, он очень хороший футболист.

Сейчас «Валенсия» сосредоточится на играх в чемпионате Испании. Денис готов выходить на поле на все 90 минут и даже больше. Все-таки он провел сборы с «Реалом», пускай не имел большой игровой практики, но тренировался и поддерживал форму. Вчера было видно, что Черышев горит желанием играть», – сказал Никифоров.