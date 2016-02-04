Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Гусев: «У Черышева все впереди»

    Экс-полузащитник сборной России Ролан Гусев поделился мыслями о дебюте полузащитника Дениса Черышева за "Валенсию".

    "Смотрел вчера внимательно за дебютом Дениса Черышева в "Валенсии". Понятно, что в таком матче объективно оценить его игру не просто. Черышев старался, бегал и обострял, было видно его огромное желание играть. Однако когда команда проигрывает 0:7, то тут, наверное, никого оценивать нельзя.

    Отсутствие игровой практики в "Реале" сказалось на выступлении Дениса, но надо понимать, что "Барселона" сейчас играет великолепно. У Черышева хорошее функциональное состояние, он находится в неплохой форме. Так вышло, что первая игра – и сразу с "Барсой", у Дениса еще все впереди. Если "Валенсия" его подписала и сразу выпустила, значит, в клубе на него рассчитывают", – сказал Гусев.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.02.2016 18:54
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Aztec58
    1454602358
    Гусь тоже икспердом заделался? Фу-у, неприятная личность из неприятной команды.
    Ответить
    rad
    1454628228
    *было видно его огромное желание играть,за счет ЧЕГО,кроме желания???
    Ответить
    ologreds
    1694996282
    numo456903
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+