Агент: «Банега не подписывал контракт с «Интером»

Агент аргентинского полузащитника «Севильи« Эвера Банеги Марсело Симонян опроверг информацию о переходе своего клиента в «Интер« по окончании сезона.

«Я заявляю, что ничего не подписывал с «Интером». Банегой интересуются многие клубы, но у нас ни с кем нет подписанного контракта. Эвера все устраивает в «Севилье», но мы изучим все имеющиеся варианты», – сказал Симонян.

Напомним, что контракт 27-летнего Банеги с «Севильей» истекает летом. Таким образом, хавбек может достаться новому клубу бесплатно.