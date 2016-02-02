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    Агент: «Банега не подписывал контракт с «Интером»

    Агент аргентинского полузащитника «Севильи« Эвера Банеги Марсело Симонян опроверг информацию о переходе своего клиента в «Интер« по окончании сезона.

    «Я заявляю, что ничего не подписывал с «Интером». Банегой интересуются многие клубы, но у нас ни с кем нет подписанного контракта. Эвера все устраивает в «Севилье», но мы изучим все имеющиеся варианты», – сказал Симонян.

    Напомним, что контракт 27-летнего Банеги с «Севильей» истекает летом. Таким образом, хавбек может достаться новому клубу бесплатно.

    Источник: Football Italia

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    02.02.2016 14:20
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