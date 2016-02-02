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    • Дмитрий Черышев: «Я не сомневаюсь, что у Кобелева все получится в «Динамо»

    Дмитрий Черышев: «Я не сомневаюсь, что у Кобелева все получится в «Динамо»

    Тренер «Севильи« и бывший игрок «Динамо« Дмитрий Черышев побывал в расположении бело-голубых на сборе в Испании.

    «Продолжаю ли следить за «Динамо»? Ну, а вы как думаете? Это главный клуб в моей карьере, естественно, я за ним постоянно слежу, болею за него. По возможности стараюсь смотреть все трансляции по интернету.

    Впечатление от команды в этом сезоне? Понятно, что идет перестройка – одни ушли, на их место пришли другие, много молодежи. Этот сезон получается переходным, ничего с этим не поделать. Но я не сомневаюсь, что у Андрея Кобелева все получится.

    В нынешнем сезоне надо потерпеть, пережить этот этап, а в следующем команда станет бороться за высокие места», – сказал Черышев.

    Напомним, 46-летний Черышев выступал за «Динамо» с 1993 по 1996 годы. Нынешний наставник «Динамо» Андрей Кобелев выступал за клуб в период с 1995 по 1998 годы. Таким образом, Черышев и Кобелев были партнерами по команде.

    Источник: ФК «Динамо»

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    02.02.2016 12:11
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